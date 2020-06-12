Кличко наполягає: Київ мав право дозволити випускникам не складати ЗНО

Київ ухвалив рішення про необов'язкове складання ЗНО для тих випускників, які не збираються цього року вступати до вищих навчальних закладів України і це рішення є правильним.

Про на брифінгу 12 червня заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Місто ухвалило рішення про необов'язкове складання ЗНО, для тих випускників, які не збираються цього року вступати до вищих навчальних закладів. Підкреслю, столична влада має право ухвалювати таке рішення і керуємося ми виключно тим, що піклуємося про здоров'я та безпеку наших дітей та освітян", - сказав Кличко.

Він додав, що епідеміологічна ситуація складна, і це повинні зрозуміти і в Міністерстві освіти.

Також він нагадав, що минулого тижня коронавірус виявили в директора столичної школи №197 у Святошинському районі. Встановлено, що директор контактувала з майже сотнею працівників своєї школи, кількома працівниками управління освіти району та з керівниками п'яти шкіл.

Також за словами Кличка, серед контактних осіб виявили 52 учнів 11-их класів, які працювали в консультативних групах з підготовки до ЗНО та 15 батьків майбутніх першокласників.

«До пробного ЗНО, що відбудеться 15 та 17 червня, із цих учнів будуть допущені тільки ті, в яких ПЛР-тест буде негативним. Тестування проведуть цієї неділі. Зроблять його й іншим контактним особам. Усіх, хто контактував з директором школи №197, відправили на самоізоляцію. У приміщенні школи здійснюють посилену дезінфекцію", - розповів Кличко.

У трьох із п’яти шкіл, з керівниками яких контактувала хвора, планують проводити зовнішнє незалежне оцінювання.

Як раніше заявила т.в.о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій, підстав для звільнення учнів 11 класів в Києві від державної підсумкової атестації немає.

Станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19, за добу - 683 нових.