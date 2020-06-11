Для скасування ДПА у Києві немає підстав - Мандзій

Підстав для звільнення учнів 11 класів в Києві від державної підсумкової атестації немає.

Про це в ефірі програми “Сніданок з 1+1” сказала т.в.о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

“Це єдиний процес, який передбачений, - державна підсумкова атестація у формі ЗНО, 47 стаття закону про повну загальну середню освіту це передбачає. Тому, це важливо зрозуміти, що це обов'язковий процес, який має відбуватися. Безперечно, з врахуванням епідеміологічної ситуації. Зараз є вимоги головного державного санітарного лікаря, їх треба забезпечити і підстав для непроведення ДПА немає”, - сказала Мандзій.

Вона наголосила на тому, що рішення про скасування ДПА у формі ЗНО може прийняти виключно Верховна Рада або уряд на підставі певної епідеміологічної ситуації.

“Таких зараз, в даний момент я говорю про вчорашні показники (станом на 10 червня — ред.), такі підстави відсутні. Тому ми готуємося до проведення ДПА у формі ЗНО і робимо все від нас залежне, щоб забезпечити і створити належні умови”, - сказала Мандзій.

Стосовно рішення київської влади про скасування ДПА для київських 11-класників, Мандзій зауважила, що кожна посадова особа має діяти виключно в межах своїх повноважень.

Як повідомляв Укрінформ, Департамент освіти та науки КМДА видав наказ, яким дозволяє випускникам 11 класів у столиці не складати підсумкове ДПА/ЗНО в цьому році. Результати цього оцінювання важливі лише тим, хто цьогоріч буде вступати до українських вишів, решта випускників зможе пройти ЗНО в будь-який наступний рік за потреби. Крім того, у КМДА в жодному разі не забороняють здавати ЗНО і в цьому році на оцінювання прийде майже 31 тисяча киян, із яких лише 17 тисяч – це цьогорічні випускники.

Як повідомили у МОН, наказ Департаменту освіти і науки КМДА про скасування ДПА в Києві є нечинним і не підлягає виконанню.

Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.

Пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в магістратуру будуть забезпечені медичними масками для учасників, інструкторів та медиків, безконтактними термометрами (пірометрами), дезінфікуючими засобами для рук, дезінфікуючими засобами для обробки поверхонь, ізоляційними медичними халатами та захисними щитками для медиків.

Всього, за даними МОН, потребу забезпечено для 1714 пунктів проведення ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ. У 2020 році у основній сесії ЗНО візьмуть участь 379 493 особи, ЄВІ/ЄФВВ складатимуть близько 90 000 осіб. Під час тестування та іспитів буде залучено 242 650 працівників та 11 630 медиків.