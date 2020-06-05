Київ наполягає, що має право скасувати ДПА - попри заяви Міносвіти

У Київській міський державній адміністрації зазначають, що мають право ухвалювати рішення про скасування ДПА/ЗНО для 11 класів у Києві.

Про це заявив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, передає пресслужба столичної влади.

"У столиці є новий ризик спалаху захворюваності на коронавірус. Захворіла директорка школи № 197, яка разом зі співробітниками готувала школу до ЗНО. Разом із нею у контакті були всі працівники школи, представники районного управління освіти та три керівники навчальних закладів, які також готуються до ЗНО", - сказав він.

У КМДА вважають, що в цій ситуації необхідно вжити додаткові заходи безпеки.

«Ми впевнені, що надання можливості вибору – складати чи не складати ЗНО в цьому році учням 11 класів – це додатковий захід безпеки, який дозволить обмежити контакти з потенційними носіями хвороби. Саме тому столичний Департамент освіти все робить правильно – ми піклуємося про здоров’я наших юних киян та їхніх рідних. У даній ситуації треба спиратись на здоровий глузд, а не амбіції. Ми маємо право ухвалювати таке рішення як місто, в якому діє надзвичайна ситуація. Тому закиди МОН про нібито незаконність не мають підґрунтя», – повідомив Мондриївський.

Як повідомлялося, Департамент освіти та науки КМДА видав наказ, яким дозволяє випускникам 11 класів у столиці не складати підсумкове ДПА/ЗНО в цьому році. Результати цього оцінювання важливі лише тим, хто цьогоріч буде вступати до українських вишів, решта випускників зможе пройти ЗНО в будь-який наступний рік за потреби. Крім того, у КМДА в жодному разі НЕ ЗАБОРОНЯЮТЬ здавати ЗНО, і в цьому році на оцінювання прийде майже 31 тисяча киян, із яких лише 17 тисяч – це цьогорічні випускники.

Як повідомили у МОН, наказ Департаменту освіти і науки КМДА про відміну ДПА в Києві є нечинним і не підлягає виконанню.