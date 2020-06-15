Віцеспікер закликає визначитися із кандидатом у міністри освіти, бо треба провести ЗНО

Заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк закликала фракцію партії “Слуга народу”, Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та членів Комітету з питань освіти, науки та інновацій запропонувати кандидатуру міністра освіти і науки.

Про це політик заявила 15 червня під час Погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Монобільшість разом із комітетом... із питань освіти та Прем'єр-міністром мають негайно і публічно запропонувати кандидатуру міністра освіти, який має, в принципі, і взяти на себе персональну відповідальність за організацію і проведення ЗНО на належному рівні. Безпека та належна організація ЗНО, яке має відбутися для 362 тисяч абітурієнтів, мають бути ключовим пріоритетом для уряду”, - зазначила Кондратюк.

Вона також внесла пропозицію запросити на годину запитань до уряду в парламенті 19 червня т.в.о. міністра освіти і науки Любомиру Мандзій для інформування про перебіг проведення ЗНО.

Віцеспікер нагадала, що скасування пробного ЗНО за два дні до його проведення викликало в суспільстві "хвилю обурення".

“Я недарма на минулому засіданні (5 червня - ред.) акцентувала увагу Прем'єр-міністра на проблемі готовності до проведення ЗНО та до безпечних умов його проведення. Нас тоді всі запевняли, що все добре, але виявилося, що це далеко не так. Я також украй обурена інформацією освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, що в уряді розглядається можливість узагалі повного скасування ЗНО,” - заявила Кондратюк.

При цьому вона наголосила, що Верховна Рада в межах парламентського контролю має зробити все можливе, щоб захистити інтереси абітурієнтів і не допустити скасування ЗНО.

Водночас, на її переконання, було б слушним скасувати державну підсумкову атестацію для випускників, зменшивши кількість людей у пунктах тестування, а відтак — і ризики інфікування на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 12 червня скасував проведення пробного зовнішнього незалежного тестування, що мало відбутися 15 червня з української мови та літератури, а з інших предметів - 17 червня.

Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.

Раніше МОН через карантин змінило терміни вступної кампанії до вишів. Прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня (для тих, хто вступає за результатами ЗНО), та до 16 серпня для вступників, що складатимуть вступні іспити в закладі вищої освіти.