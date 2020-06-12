Депутати "Євросолідарності" готові взяти Стерненка на поруки

Депутати з фракції «Європейська солідарність» готові взяти на поруки активіста Сергія Стерненка.

Про це повідомила член фракції, народний депутат Вікторія Сюмар, інформує пресслужба «Європейської солідарності».

«Народні депутати з фракції «Європейська солідарність» готові взяти на поруки Сергія Стерненка», - зазначила Сюмар.

Вона також наголосила, що людей, які прийшли на суд, не допускають у зал. «В суді над Сергієм Стерненком армагедон… людей просто не пускають до порожньої зали», – зазначила Сюмар.

Як повідомлялося, Стерненку 11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч.2 Кримінального кодексу України (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

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Пізніше захист Стерненка повідомив, що клопотання з обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту розглядатиме Шевченківський районний суд Києва.

Стерненко - одеський активіст, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського "Правого сектору".

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

У 2018-му на Стерненка скоїли три замахи в Одесі лише за пів року.

Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через "необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції".

За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.

Фото: Вікторія Сюмар