Адвокати Стерненка заявили про відвід прокурора

Захист активіста Сергія Стерненка знову оголосив відвід слідчому судді Володимиру Бугілю, але суд відмовив у розгляді цього клопотання.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Бугіль оголосив, що суд залишив цю заяву без розгляду. «Суд вважає, що це – зловживання правом на відвід», - сказав Бугіль.

Після цього адвокати заявили відвід прокурору Миколі Бозовуляку.

«Тут присутній керівник у цьому провадженні, прокурор, Бозовуляк, який підтримує це клопотання. Ми заявляємо заяву про відвід йому», - сказав адвокат.

Захисник уточнив, що в адвокатів є сумніви щодо неупередженості Бозовуляка у цьому провадженні.

Стерненко заяву підтримав і зазначив, що вважає прокурора упередженим. «Я вважаю його упередженим... Прошу звернути увагу на те, що долучаючи додатки до клопотання про обрання мені запобіжного заходу, Бозовуляк додав виключно ті, як він вважає, докази, які, на його суб’єктивну думку, можуть свідчити про наявність умислу на вчинення певних правопорушень у моїх діях. Натомість він не долучив жодного доказу, які є в матеріалах кримінального провадження, які вказують, що я не вчиняв тих дій, які мені інкримінують. І це суперечить принципу повноти, неупередженості, якого має дотримуватися прокурор», - наголосив Стерненко.

Наразі адвокати активіста продовжують пояснювати підстави, з яких було заявлено відвід прокурору.

Також, за словами іншого захисника - Віталія Титича, є близько 40 осіб, котрі хочуть бути поручителями для Стерненка.

Як повідомлялося, Стерненку 11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч.2 Кримінального кодексу України (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

Пізніше захист Стерненка повідомив, що клопотання з обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту розглядатиме Шевченківський районний суд Києва.

Стерненко - одеський активіст, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського "Правого сектору".

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

У 2018-му на Стерненка скоїли три замахи в Одесі лише за пів року.

Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через "необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції".

За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.