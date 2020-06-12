Рішення КСУ призведе до закриття сотень справ проти суддів Майдану — Горбатюк

Наслідком скасування Конституційним судом статті 375 Кримінального кодексу про відповідальність суддів за завідомо неправосудні вироки буде закриття кількох сотень кримінальних справ, у яких фігурують судді Майдану.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу колишній керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"По всій Україні розслідувалися 400 кримінальні провадження за фактами понад 300 незаконних арештів майданівців та приблизно 400-ма фактами незаконного позбавлення водійських прав автомайданівців. У цих справах фігурували близько 300 суддів", - сказав він.

За словами Горбатюка, за результатами розслідування цих проваджень Управління спецрозслідувань ще до своєї реорганізації і передачі справ до Державного бюро розслідувань повідомило про підозру 23 суддям за винесення неправосудних рішень. Обвинувальні акти відносно цих суддів були передані до суду.

Після цього, додав він, зі ЗМІ відомо, що ДБР повідомило про підозру ще трьом суддям Майдану, тобто уже 26 притягнутих до відповідальності суддів.

Горбатюк зауважив, що хоча КС і відтермінував на пів року набуття чинності даного рішення, все ж його наслідком буде закриття згаданих справ відносно суддів Майдану.

“Ця стаття визнана неконституційною, і фактично усі, хто раніше порушував її, не будуть нести відповідальність”, - зазначив він.

Як повідомлялося, 11 червня КСУ визнав неконституційною статтю 375 Кримінального кодексу, яка передбачає позбавлення волі суддів за постановлення неправосудного вироку.

КС, вирішуючи порушене у конституційному поданні питання, виходив із того, що в статті 375 ККУ не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, який вирок, рішення, ухвала або постанова судді є "неправосудними", а також не розкрито зміст сполучення слів "завідомо неправосудний", що може призвести до неоднозначного розуміння складу злочину, кваліфікацію якого здійснено за цією нормою.

У рішенні наголошується, що стаття 375 ККУ має відповідати вимогам юридичної визначеності, ясності, недвозначності та передбачуваності. Це є гарантією здійснення суддею правосуддя на засадах верховенства права та ефективної реалізації кожним конституційного права на судовий захист.

Встановлення кримінальної відповідальності за постановлення "завідомо неправосудного" судового рішення створює ризики та можливості для впливу на суддів.

На думку КС, конституційні приписи щодо незалежності суддів нівелюються внаслідок юридичної невизначеності статті 375 Кодексу.

Зрештою КС постановив, що стаття 375 ККУ суперечить принципу верховенства права, а саме: такому його елементу, як юридична визначеність, та не узгоджується з принципами незалежності суддів, обов’язковості судового рішення, а отже, суперечить частині першій статті 8, частинам першій, другій статті 126, частині першій, пункту 9 частини другої статті 129 Конституції України.

Водночас КС вважає за доцільне відтермінувати втрату чинності цієї статті на шість місяців з дня ухвалення судом рішення про її неконституційність. У зв’язку з цим Верховна Рада має привести нормативне регулювання, встановлене цією статтею, у відповідність із Конституцією та цим рішенням.

Стаття 375 ККУ передбачає відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови у вигляді обмеженням волі до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

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