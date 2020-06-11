Зеленський про спілкування з Коломойським: Іноді буває

Президент Володимир Зеленський заявив, що іноді спілкується з бізнесменом Ігорем Коломойським, олігарх пише йому смс-повідомлення.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"Іноді буває. Він мені може написати смску: "зверніть увагу на енергетичну ситуацію в країні", "треба щось зробити з тарифами". Ну, такий він є. Він не згоден із одним, з другим, з третім", - відповів Зеленський на запитання, чи спілкується нині із Коломойським.

Президент зазначив, що олігарх є впливовою людиною, має 20-30 підприємств.

"А у нас бізнес і політика – це речі, які, на жаль, одне без одного не можуть жити. Причому, на жаль, мені здається, це в кожній країні", - додав Зеленський.

Водночас він запевнив, що у фракції "Слуги народу" немає групи Коломойського, а є "депутати, які з ним в хороших відносинах".