Слідство у США вивчає причетність Коломойського до відмивання коштів – ЗМІ

Український олігарх Ігор Коломойський перебуває під слідством великого журі присяжних в американському місті Клівленд у зв'язку з можливим відмиванням грошей через операції з нерухомістю у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє BuzzFeed News.

"Один з найбагатших олігархів України, чиє ім'я засвітилося в центрі саги про імпічмент Трампа, перебуває під слідством великого журі присяжних за відмивання сотень мільйонів доларів шляхом проведення операцій з нерухомістю в США", - зазначається в повідомленні.

Видання нагадує, що мільярдера Ігоря Коломойського також звинувачували українські регулятори в організації незаконної схеми виведення грошей з найбільшого банку країни, в тому числі в об'єкти нерухомості у Сполучених Штатах.

Серед "американських" покупок Коломойського називаються розкішний готель у Клівленді біля озера на 484 номери, а також 21-поверхова офісна будівля неподалік.

Видання називає розслідування великого журі присяжних у Клівленді "рідкісними зусиллями системи правосуддя США проти впливового олігарха", спрямованими на те, щоб відстежити його кошти, які він витрачав через американські банки-кореспонденти.

Крім того, видання нагадує, що під час розслідування в Клівленді федеральні агенти неодноразово їздили в Україну, де зустрічалися з тодішнім генпрокурором Рябошапкою та слідчими з НАБУ.