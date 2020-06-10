Кабмін унормував законодавство щодо розподілу повноважень вищого військового керівництва

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою вніс зміни до Положення про Міністерство оборони України та унормував законодавство після набрання чинності закону "Про національну безпеку України".

Відповідне рішення ухвалене 10 червня на засіданні уряду без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається в пояснювальній записці, проєктом постанови передбачається внесення відповідних змін до Положення, згідно з якими: посада начальника Генштабу – головнокомандувача ЗСУ змінюється на посаду головнокомандувача ЗСУ та начальника Генерального штабу ЗСУ. Крім того, уточнюються повноваження міністра оборони в частині спільних з головнокомандувачем ЗСУ та головою Адміністрації Держспецтрансслужби наказів і директив щодо реформування та розвитку Збройних сил та Держспецтрансслужби, їх бойової та мобілізаційної готовності, готовності Держспецтрансслужби до виконання завдань за призначенням, оперативної та бойової підготовки, підготовки особового складу Держспецтрансслужби, здійснення організаційних заходів та інспектування.

Цим документом доповнюються повноваження міністра оборони стосовно внесення Президентові України подання про призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ, уточнюються повноваження Міноборони відповідно до закону "Про оборону України" щодо участі у прогнозуванні та виявленні воєнної загрози національній безпеці.

Реалізація постанови не потребує додаткових витрат з Держбюджету.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон щодо розділення посади начальника Генерального штабу та головнокомандувача Збройних сил України з березня 2020 року. За відповідний закон №3015 "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил)" проголосували 292 депутати.

Згідно з ухваленим законом, з 27 березня 2020 року набрали чинності положення стосовно головнокомандувача ЗСУ, Генерального штабу ЗСУ, видів і окремих родів військ (сил).

На законодавчому рівні передбачено розділення посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача ЗСУ, порядок призначення їх на посади, розмежування повноважень між ними та порядок організації керівництва Збройними силами України.

Закон "Про національну безпеку України" був ухвалений парламентом 21 червня 2018 року. Згідно з нормами закону, положення частин 3-6 ст. 16 цього закону, які стосувалися розподілу посад головнокомандувача та начальника Генштабу, мали набрати чинності лише з 1 січня 2021 року. Водночас Міністерство оборони заявило про готовність перейти до нової структури ЗСУ з березня 2020 року.