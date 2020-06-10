Аеропорт "Ужгород", донорська кров і мито на товари з РФ: які питання розгляне уряд
Про це йдеться у порядку денному засідання на 10 червня, опублікованому на Урядовому порталі.
Зокрема, згідно з пояснювальною запискою до проєкту розпорядження "Про підписання Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Словацької Республіки про визначення умов використання визначеної частини повітряного простору Словацької Республіки у зв’язку з наданням послуг з обслуговування повітряного руху призначеним українським провайдером аеронавігаційного обслуговування у міжнародному аеропорту "Ужгород", документом планується схвалити відповідний проєкт угоди та уповноважити міністра інфраструктури Владислава Криклія на підписання цієї угоди з Словаччиною.
Зазначається також, що угода сприятиме створенню договірно-правової бази та відповідного механізму для регулювання відносин у сфері виконання польотів у міжнародному аеропорту "Ужгород". Також метою угоди є надання відповідного аеронавігаційного обслуговування у визначеній частині повітряного простору Словацької Республіки українським провайдером аеронавігаційного обслуговування.
Крім того, Кабінет міністрів розгляне проєкти розпоряджень щодо затвердження обсягів обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення донорською кров’ю, її компонентами і препаратами на 2020 рік з урахуванням їх відповідних резервів; щодо схвалення проєкту угоди з урядом Французької Республіки про продовження дії угоди про співробітництво в сфері мирного використання ядерної енергії.
Також на порядку денному засідання уряду проєкт постанови щодо врегулювання окремих питань, пов’язаних з митним оформленням товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, походженням з Російської Федерації. Згідно з пояснювальною запискою, йдеться про технічне узгодження актів Кабміну щодо цього питання та про вирішення питання з митним оформленням товарів, які потрапили на територію України до введення в дію такої заборони та перебувають під митним контролем (відповідний перелік заборонених товарів для ввезення в Україну з РФ був затверджений Кабміном у грудні 2015 року).
Кабінет міністрів у середу також розгляне питання щодо щорічного звіту про діяльність складових сектору безпеки і оборони у 2019 році та низку інших проєктів рішень.
Як повідомлялося, 26 травня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у якомога швидшому підписанні українсько-словацької угоди, яка дозволить відновити повноцінну роботу міжнародного аеропорту "Ужгород".
У грудні 2019 року Міністерство інфраструктури України повідомляло, що зміст угоди про визначення умов використання повітряного простору Словацької Республіки в міжнародному аеропорту "Ужгород" було узгоджено за підсумками двосторонніх переговорів між делегацією України та делегацією Словацької Республіки.
Як відомо, злітна смуга ужгородського аеропорту закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини.