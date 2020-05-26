Зеленський обговорив з президентом Словаччини угоду щодо аеропорту "Ужгород"

Україна зацікавлена у якомога швидшому підписанні українсько-словацької угоди, яка дозволить відновити повноцінну роботу Міжнародного аеропорту «Ужгород».

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з Президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, повідомляється на сайті глави Української держави.

«Цей аеропорт надзвичайно важливий для України та Закарпатського регіону. Розраховую на швидке погодження угоди Словаччиною. Також переконаний, що після завершення карантинних заходів наші уряди мають спільно докласти зусиль для відновлення динаміки співпраці у торгівельно-економічній, транспортній, транскордонній сферах», – зазначив Зеленський.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо ситуації в Україні та Словаччині з поширенням пандемії COVID-19 і заходів, яких вживають уряди двох країн для подолання наслідків кризи та відновлення економічної активності.

«Небагато країн змогли взяти поширення епідемії під контроль, як це вдалося Словаччині. Бажаю вам сил та міцного здоров’я для подолання викликів, спричинених пандемією. Мої співчуття родинам, які втратили близьких, та побажання одужання хворим», – наголосив Президент України.

Він висловив подяку словацькій колезі за гуманітарну допомогу, надану Словаччиною Україні для боротьби з поширенням коронавірусу.

Зеленський поінформував співрозмовницю про останні кроки України в ухваленні ключових реформ і звернувся з проханням про подальшу підтримку нашої країни у співпраці з ЄС та міжнародними фінансовими організаціями.

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Сторони обговорили заходи політичного діалогу на найближчий період і актуальні питання двосторонньої співпраці. Зеленський висловив переконання, що продовження активного політичного діалогу на всіх рівнях сприятиме економічному відновленню України та Словаччини й подоланню негативних наслідків пандемії.

"Зузана Чапутова підтвердила запрошення Президенту України відвідати Словаччину з офіційним візитом, яке було з вдячністю прийняте", - зазначають в Офісі Президента.

Окрему увагу під час розмови було приділено безпековій ситуації на Донбасі та стану виконання домовленостей Паризького саміту в нормандському форматі. Глава Української держави подякував за незмінну підтримку Словаччиною суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент Словаччини подякувала за вишиванку, яку глава Української держави надіслав їй з нагоди Всесвітнього дня вишиванки.

Як повідомляло у грудні 2019 року Міністерство інфраструктури України, зміст угоди про визначення умов використання повітряного простору Словацької Республіки в міжнародному аеропорту "Ужгород" було узгоджено за підсумками двосторонніх переговорів між делегацією України та делегацією Словацької Республіки.