Рахманін вважає, що шансів домовитися з РФ про тривалу "тишу" на Донбасі практично не лишилося

В української влади практично не лишилося можливостей домовитися з Російською Федерацією щодо тривалого припинення вогню на Донбасі, залучаючи до цього процесу західних партнерів.

Про це заявив голова депутатської фракції політичної партії “Голос” Сергій Рахманін під час онлайн-дискусії про деокупацію тимчасово окупованих Донбасу та Криму, яка транслювалася на YouTube-каналі політсили, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Презентуючи свою стратегію “холодної” деокупації (наприкінці лютого 2020 року — ред.), ми виходили з дуже простих і прагматичних міркувань. Перше полягало в тому, що з Росією домовитися не вдасться, якщо до цього не долучиться Захід. І ці припущення ґрунтувалися не на наших бажаннях, а на реальній інформації, яка надходила від Заходу. Часу було втрачено достатньо багато, і можна констатувати, що на сьогодні шансів домовитися з Росією, використовуючи Захід, практично не лишилося. Шанс, що буде досягнуто якого прогресу, він практично нульовий, а після відходу Меркель він буде негативним”, — зазначив політик.

При цьому він підкреслив, що на початку 2020 року були можливості використати відповідні важелі впливу та домовитися з РФ про тривале припинення вогню на Донбасі та створення демілітаризованої зони.

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“На превеликий жаль, практично цей шанс не реалізовано, тому єдине, що Україна в цій ситуації може робити реалістично, — це заморожувати ситуацію в односторонньому порядку, розуміючи, що цей конфлікт надовго,” — уточнив Рахманін.

За його словами, західні партнери чекали певних пропозицій від представників української влади та реакції на свої пропозиції, але натомість “влада за різних гравців і за різних авторів займалася тими чи іншими апгрейдами Мінську”.

“У нас сьогодні єдиний можливий варіант: у ліпшому випадку в нас ще залишився місяць-півтора для того, щоб спробувати досягнути домовленостей про взаємне припинення вогню і, якщо воно триватиме хоча би шість місяців, то й про створення демілітаризованої зони, але не відведення військ, бо це шлях у нікуди,” — додав Рахманін.

Фото: goloszmin.org