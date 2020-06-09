Зеленський вніс у Раду законопроєкт про референдум

У Верховній Раді зареєстровано президентський законопроєкт №3612 “Про народовладдя через всеукраїнський референдум”.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Так, зазначається, що проєкт закону 9 червня одержано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву.

Президент визначив законопроєкт як невідкладний.

Текст проєкту і супровідні документи до нього поки не оприлюднені.

Як повідомляв Укрінформ, партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.

28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила кінцевий варіант законопроєкту "Про всеукраїнський референдум".

Текст цього документа було оприлюднено на сайті парламенту 4 березня та розпочалося його громадське обговорення.

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі одного з телеканалів 14 травня повідомив, що робоча група з напрацювання законопроєкту "Про всеукраїнський референдум" направила документ на аналіз до Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія).

Раніше Євгенія Кравчук, заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", і Руслан Стефанчук припустили, що Верховна Рада ухвалить у першому читанні законопроєкт про Всеукраїнський референдум до завершення третьої сесії. Згідно з календарним планом вона триватиме до 17 липня.