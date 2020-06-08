"Де мої 300 відсотків": Зеленський розповів про образливий лист дружині

Володимир Зеленський вважає, що за рік у політиці його стосунки з дружиною Оленою стали лише міцнішими, однак часто люди ставляться до першої леді несправедливо, поводяться неетично. Тому він замислився про створення закону, який регулюватиме інститут першої леді.

Про це глава держави розповів у коментарі Українській правді під час візиту на Хмельниччину.

Наводячи приклад безпідставної критики, Зеленський згадав історію з лікарем, який повівся неетично стосовно першої леді.

"У нас була так історія, про яку ми не хотіли говорити. Вона (перша леді - ред.) писала листи підтримки всім лікарям, які захворіли на коронавірус. І навіть тим, які не лікували хворих на коронавірус, а просто в житті захворіли на нього. Писала листи, але не хотіла на цьому піаритися", - розповів Президент.

Антипіар їй зробила людина, яка відповіла: що це за листи? Де мої 300 відсотків (надбавки – ред.)? "На жаль, цей лікар не міг отримати ці 300%, бо не рятував людей від коронавірусу. А цю надбавку можуть отримувати лише лікарі, які боролися з коронавірусом, які ризикували свої життям", - цитує Зеленського видання.

На думку глави держави, ця людина повела себе неетично, образливо, оскільки надбавки та зарплатня не залежать від першої леді. "Що повинна була зробити перша леді? Вона робить дійсно багато речей. Без піару. Я їй кажу, що вона має про все розповідати (загалу – ред.). Але я не хочу її змінювати. Вона для мене важливіша як дружина, матір моїх дітей, ніж як перша леді", - наголосив Зеленський.

"Після цього випадку я зрозумів, що проблема в тому, що немає законодавства, яке регулює інститут першої леді. Я в цьому впевнений. У першої леді принаймні у майбутньому повинні бути обов’язки. Я так вважаю", - заявив Зеленський.

За його словами, тоді люди, обираючи Президента, розумітимуть, що робитиме перша леді. "Не будуть в неї запитувати (чим вона займається - УП). Я, до речі, хочу зараз розробити з дружиною та її помічниками законопроєкт на законодавчому рівні, закріпити це питання. Тут не потрібне ніяке бюджетне фінансування", - вважає глава держави.