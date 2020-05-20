Зеленський каже, що звик до критики, але просить “не чіпати дітей та дружину”

Президент України Володимир Зеленський звик до критики в засобах масової інформації, яка лунає на його адресу, однак просить ЗМІ не критикувати його сім’ю.

Про це він сказав на пресконференції у середу, 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«До критики того, що я роблю, я звик, все нормально. До критики з усіх каналів я теж звик, тобто можна вже всім розслабитись і не старатись, я вже спокійно це сприймаю. Хочу попросити, щоб не чіпали моїх дітей і мою дружину, вони не мають до цього відношення», - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, у жовтні минулого року українські ЗМІ критикували сукню, в якій Олена Зеленська була на церемонії інтронізації імператора Японії Нарухіто, звинуватившии її навіть в тому, що вона порушила дипломатичний протокол. Після чого Посольство Японії в Україні подякувало Президенту Володимиру Зеленському і першій леді Олені Зеленській за участь у церемонії інтронізації і окремо похвалило одяг подружжя, зазначивши, що їх одяг добре гармоніював з благородною атмосферою і справив на японське суспільство дуже позитивне враження про подружжя та Україну як країну.