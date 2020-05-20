Зеленський каже, що звик до критики, але просить “не чіпати дітей та дружину”

Зеленський каже, що звик до критики, але просить “не чіпати дітей та дружину”

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський звик до критики в засобах масової інформації, яка лунає на його адресу, однак просить ЗМІ не критикувати його сім’ю.

Про це він сказав на пресконференції у середу, 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«До критики того, що я роблю, я звик, все нормально. До критики з усіх каналів я теж звик, тобто можна вже всім розслабитись і не старатись, я вже спокійно це сприймаю. Хочу попросити, щоб не чіпали моїх дітей і мою дружину, вони не мають до цього відношення», - заявив Зеленський.

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Як повідомлялося, у жовтні минулого року українські ЗМІ критикували сукню, в якій Олена Зеленська була на церемонії інтронізації імператора Японії Нарухіто, звинуватившии її навіть в тому, що вона порушила дипломатичний протокол. Після чого Посольство Японії в Україні подякувало Президенту Володимиру Зеленському і першій леді Олені Зеленській за участь у церемонії інтронізації і окремо похвалило одяг подружжя, зазначивши, що їх одяг добре гармоніював з благородною атмосферою і справив на японське суспільство дуже позитивне враження про подружжя та Україну як країну.

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