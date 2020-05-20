Поїздка в Оман і зустрічі там були приватними — Президент

Президент Володимир Зеленський стверджує, що його поїздка в Оман взимку 2020 року була приватною. Також недержавними були зустрічі в цій країні.

Про це він сказав на пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не повинен про свою приватну поїздку говорити (публічно - ред.). Я не брав із собою свій офіс, не брав своїх помічників, я не брав міністра закордонних справ. Полетів, ну, зустрівся, думаю, ми провели дуже важливі речі, ця людина зараз - голова країни Оман", - сказав Зеленський.

Президент розповів, що у січні його сім'я полетіла на відпочинок в Оман, оплатила готель, і він приєднався до них.

Він проінформував, що дійсно планувалося багато зустрічей на державному рівні на Сході, проте нагадав, що султан Оману на той час перебував у важкому стані.

"Коли я зрозумів, що я з ним (султаном - ред.) не зустрінусь, і в мене можуть бути тільки приватні зустрічі, я розумів, що я, як порядна і гідна людина, не буду використовувати державний літак, щоб полетіти навіть на зустріч з тією людиною, яка сьогодні керує Оманом", - розповів Зеленський.

Він додав, що летів в Оман за квитком, який придбав на своє ім'я.

Як повідомлялося, 5 січня Офіс Президента повідомив, що Зеленський разом з родиною прибув до Оману рейсовим літаком користуючись власними коштами. Зазначалося, що поїздка була приватною.

13 лютого у програмі "Схеми: корупція в деталях" було оприлюднено інформацію, що за даними публічних онлайн-сервісів відстеження повітряних суден, чартерний літак, на якому Зеленський 8 січня терміново повертався зі столиці Омана до Києва, нібито прибув до Оману з Москви. За даними джерел "Схем", цим літаком прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

У зв'язку з цим керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що журналістське розслідування не підкріплене фактами.

Прессекретар Президента Юлія Мендель заявила, що Зеленський ніколи не зустрічався і не розмовляв з Патрушевим.

14 лютого Офіс Президента заявив, що вимагає від програми "Схеми: корупція в деталях" спростувати опубліковану інформацію про поїздку Зеленського в Оман і звертається до суду з позовом, в якому вимагає спростувань і вибачень.

Керівник ОП також повідомив, що неофіційну поїздку Зеленського в Оман оплатила дружина глави держави.