Візит Зеленського в Оман: НАЗК шукало відповіді тільки на два питання

Перевірка обставин поїздки Президента України Володимира Зеленського в Оман в січні майже завершена.

Про це заявив глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олекандр Новіков в інтерв'ю РБК-Україна.

"Вона (перевірка - ред.) майже завершена, ми чекаємо ще документів від компанії, яка безпосередньо зафрахтувала літак (на якому Президент повертався з Оману - ред.)", - сказав Новіков.

Він також зазначив, що літак належав мальтійській, а не оманській, компанії, і мальтійській компанії направили запит, щоб з'ясувати, хто безпосередньо заплатив за переліт.

"Дивіться, у нас немає даних, хто заплатив за переліт. У нас є офіційна відповідь, що літак було надано оманською стороною... Ми знаємо, що Оман надав літак, але хто його оплачував - ми не знаємо. Це був характер міждержавних відносин , оскільки держава Оман надала Україні як державі літак, а не безпосередньо Президенту Зеленському", - сказав Новіков.

За його словами, НАЗК у ході перевірки шукало відповіді тільки на два питання: хто оплачував відпочинок і хто оплатив зворотний переліт.

"Тільки ці два питання. Щодо зворотнього перельоту Офіс Президента нам надав інформацію, що літак було надано Оманом для держави Україна. Зауважте, це не був подарунок і не послуга конкретній особі", - повідомив глава НАЗК.

Він зазначив, що з приводу оплати послуг проживання в готелі, то відповідний запит НАЗК направило безпосередньо Зеленському як фізичній особі і він надав усі необхідні підтверджуючі документи.

За готель заплатила дружина Президента, згідно з наданими документами, сказав Новіков.

Відповідаючи на питання, чи повинен був Зеленський вносити це в декларацію, глава НАЗК уточнив, що відповідно до закону "Про запобігання корупції", оплата спільно спожитих послуг дружиною не є подарунком.

"Це не є також фактом, який необхідно декларувати як істотні зміни майнового стану. Тобто, якби сам Президент заплатив за проживання в готелі, він мав би це задекларувати", - сказав він.

За його словами, залишилося тільки дочекатися інформацію від компанії з Мальти, щоб дізнатися, хто оплатив переліт Зеленського: "ми знаємо, що Оман надав цей літак, але для того, щоб зняти всі питання, ми повинні зробити цей останній крок і дізнатися, хто оплатив літак.

Одночасно з цим Новіков наголосив, що цю інформацію Зеленський все одно може не вносити в декларацію, тому що це міждержавна послуга: "тільки якщо громадянин як фізична особа споживає послугу, він зобов'язаний її задекларувати".

Як повідомлялося, 5 січня Офіс Президента повідомив, що Зеленський разом з родиною прибув до Оману рейсовим літаком за рахунок власних коштів. Зазначалося, що поїздка була приватною.

13 лютого у програмі "Схеми: корупція в деталях" було оприлюднено інформацію, що за даними публічних онлайн-сервісів відстеження повітряних суден, чартерний літак, на якому Зеленський 8 січня терміново повертався зі столиці Омана до Києва, нібито прибув до Оману з Москви. За даними джерел "Схем", цим літаком прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

У зв'язку з цим керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що журналістське розслідування не має ніякого об'єктивного затвердження і не підкріплено фактами.

Прес-секретар Президента Юлія Мендель заявила, що Зеленський ніколи не зустрічався і не розмовляв з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим.

14 лютого Офіс Президента заявив, що вимагає від програми "Схеми: корупція в деталях" спростувати опубліковану інформацію про поїздку Володимира Зеленського в Оман і звертається до суду з позовом, в якому вимагає спростувань і вибачень.

Керівник ОП також повідомив, що неофіційну поїздку Зеленського в Оман оплатила дружина глави держави.