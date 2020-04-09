Поїздку Зеленського до Оману повністю оплатила його дружина – Банкова

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у відповіді на депутатський запит члена фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка повідомив, що неофіційну поїздку до Оману взимку 2020 року оплатила дружина глави держави Володимира Зеленського.

Про це Гончаренко поінформував на своїй сторінці у Facebook.

"Єрмак зізнався, що неофіційну поїздку в Оман взимку повністю оплатила дружина Зеленського. Саме так він зазначив у відповідь на мій запит", – повідомив Гончаренко.

Свій допис народний депутат доповнив фотокопіями відповіді Єрмака на запит.

"Переліт Президента України разом із дружиною до Оману регулярним рейсовим літаком, а також їхнє проживання у готелі було здійснено за рахунок власних коштів дружини глави держави – Олени Зеленської", – йдеться у документі.

Водночас у відповіді на запит Гончаренка наголошується, що Президент не здійснював державного офіційного візиту до Оману.

Як повідомлялося, 5 січня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський разом з родиною прибув до Оману рейсовим літаком за власні кошти. Зазначалося, що поїздка була приватною.

13 лютого у програмі "Схеми: корупція в деталях" була оприлюднена інформація, що згідно з даними публічних онлайн-сервісів відстеження повітряних суден, чартерний літак, на якому Зеленський 8 січня терміново повертався зі столиці Оману Маската до Києва, нібито прибув у Оман з Москви. За даними джерел "Схем", цим літаком прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

У цьому зв'язку керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що журналістське розслідування не має жодного об’єктивного твердження та не підкріплене фактами.

Прессекретар Президента Юлія Мендель заявила, що Зеленський ніколи не зустрічався і не розмовляв із секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим.

14 лютого Офіс Президента заявив, що вимагає від програми "Схеми: корупція в деталях" спростувати оприлюднену інформацію щодо поїздки Володимира Зеленського в Оман та звертається до суду з позовом, у якому вимагатиме спростувань і вибачень.