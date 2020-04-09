Поїздку Зеленського до Оману повністю оплатила його дружина – Банкова
Про це Гончаренко поінформував на своїй сторінці у Facebook.
"Єрмак зізнався, що неофіційну поїздку в Оман взимку повністю оплатила дружина Зеленського. Саме так він зазначив у відповідь на мій запит", – повідомив Гончаренко.
Свій допис народний депутат доповнив фотокопіями відповіді Єрмака на запит.
"Переліт Президента України разом із дружиною до Оману регулярним рейсовим літаком, а також їхнє проживання у готелі було здійснено за рахунок власних коштів дружини глави держави – Олени Зеленської", – йдеться у документі.
Водночас у відповіді на запит Гончаренка наголошується, що Президент не здійснював державного офіційного візиту до Оману.
Як повідомлялося, 5 січня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський разом з родиною прибув до Оману рейсовим літаком за власні кошти. Зазначалося, що поїздка була приватною.
13 лютого у програмі "Схеми: корупція в деталях" була оприлюднена інформація, що згідно з даними публічних онлайн-сервісів відстеження повітряних суден, чартерний літак, на якому Зеленський 8 січня терміново повертався зі столиці Оману Маската до Києва, нібито прибув у Оман з Москви. За даними джерел "Схем", цим літаком прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.
У цьому зв'язку керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що журналістське розслідування не має жодного об’єктивного твердження та не підкріплене фактами.
Прессекретар Президента Юлія Мендель заявила, що Зеленський ніколи не зустрічався і не розмовляв із секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим.
14 лютого Офіс Президента заявив, що вимагає від програми "Схеми: корупція в деталях" спростувати оприлюднену інформацію щодо поїздки Володимира Зеленського в Оман та звертається до суду з позовом, у якому вимагатиме спростувань і вибачень.