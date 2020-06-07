Збиття літака МАУ: "медійну активізацію" Ірану пояснили в МЗС

Будь-які офіційні повідомлення про причини загибелі літака авіакомпанії МАУ, збитого поблизу аеропорту Тегерана, мають базуватися на юридично встановлених фактах, тож говорити про завершення розслідування без розшифровки "чорних скриньок" некоректно і неправильно.

Про це заявив у ефірі каналу "Україна 24" у неділю, 7 червня, заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, коментуючи заяву іранського колеги про швидке закінчення слідства, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо вірити насамперед підписаним документам, а не лише гарним словам... Наразі іранська сторона наголошує на тому, що це (причина збиття літака - ред.) була саме людська помилка. Ми виступаємо за те, що будь-які офіційні повідомлення про причини трагедії мають базуватися насамперед на відповідних юридично встановлених фактах, тобто завершеному технічному розслідуванні, завершенні кримінального процесу. І говорити про те, що ці процеси завершені без розшифровки "чорних скриньок", принаймні некоректно і неправильно як щодо встановлення справедливості, так і стосовно емоцій родичів загиблих", - сказав Єнін.

Він нагадав, що з перших днів після авіакатастрофи Україна направила Ірану вербальну ноту, в якій було сформовано вимоги української сторони. Зокрема, йшлося про забезпечення об'єктивного неупередженого розслідування, надання гарантій неповторення аналогічних інцидентів з боку іранської сторони в майбутньому і переговорний процес щодо виплати належного рівня компенсацій родинам загиблих і авіакомпанії "МАУ".

"Сьогодні ми бачимо тільки достатньо позитивні медійні сигнали з боку іранської сторони, водночас руху документів або просування технічного розслідування, на жаль, поки що не спостерігаємо. Ми дуже розраховуємо, що іранська сторона якнашвидше перейде від гарних слів до гарних вчинків", - акцентував дипломат.

Єнін зазначив, що українська сторона перебуває на постійному зв'язку не лише з іранською владою, а й із керівництвом Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

"8 червня розпочнеться чергове засідання Ради ICAO. На минулому засіданні два місяці тому іранська делегація висловила готовність протягом максимум двох тижнів передати "чорні скриньки" для розшифровки третій країні. На сьогодні зазначене завдання не реалізоване, і саме з цим я пов'язую медійну активізацію іранської сторони", - сказав Єнін.

Коментуючи можливість звернення України до міжнародного суду у разі подальшого затягування Іраном справи щодо збиття українського літака, заступник міністра зазначив, що наразі ми перебуваємо в процесі перемовин з іранською стороною, але з самого початку формуємо переговорну позицію, яка могла б бути використана у міжнародних судових інстанціях.

"Якщо нам вдасться домовитися в досудовому порядку, я думаю, що всі учасники будуть тільки задоволені. Але ми не можемо виключати і застосування інших механізмів захисту порушених прав. Хотів би вірити, що Іран зацікавлений саме в якнайшвидшому завершенні переговорого процесу, як він заявляє. Водночас на сьогодні ця позиція не підтверджується офіційними документами, переданими іранською стороною", - констатував він.

Як повідомлялося, заступник міністра закордонних справ Ірану з міжнародних і правових питань Мохсена Бахарванда 6 червня заявив, що розслідування загибелі літака авіакомпанії МАУ, збитого поблизу аеропорту Тегерана, майже завершене, єдиним етапом розслідування, який залишився, є аналіз «чорних скриньок» літака. Водночас він додав, що у Тегерані не вважають, що бортові самописці містять якусь важливу інформацію, яка буде корисною для розслідування.

Як відомо, 8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні був збитий двома ракетами літак компанії МАУ. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Офіційний представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації ще в березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, однак досі цього виконано не було.

фото: АА