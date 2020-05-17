Авіакатастрофа в Ірані: Україна готова звернутися до Міжнародного суду ООН

Українська сторона готова звернутися до міжнародних арбітражів, зокрема Міжнародного суду ООН, якщо переговори з Іраном щодо збитого літака МАУ не дадуть результатів.

Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Це станеться за умови, якщо переговори щодо об'єктивного неупередженого розслідування та компенсацій сім'ям потерпілих, авіакомпанії та Україні закінчаться нічим.

"Якщо перемовини зайдуть в глухий кут, то ми будемо змушені звертатися до міжнародних арбітражів, зокрема Міжнародного суду ООН. Йдеться не лише про Україну, йдеться про єдиний фронт держав Канади, Великої Британії, Швеції, Афганістану та України", – заявив Єнін.

Він також розповів про проблеми з розшифровкою "чорних скриньок". Поки що Іран так і не закінчив цей процес. При тому, що "країна, на території якої стався інцидент, має забезпечити негайну або розшифровку зазначених чорних скриньок, або передачу їх іншій, третій державі".

За словами Єніна, Україна розглядає можливість проведення експертизи на території Франції.

Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 737-800NG авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” рейсу PS752 був збитий невдовзі після вильоту з Тегерана 8 січня 2020 року. Всі 176 людей, які були на борту, загинули. Серед них були громадяни семи країн, зокрема, 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

На початку квітня іранський депутат, член комісії з питань законодавства та юстиції парламенту Ірану Хассан Норузі назвав "правильним" збиття літака МАУ і заявив, що нікого з причетних не затримали.

Водночас офіційні особи Ірану спростувати заяву цього депутата і порушили проти нього кримінальну справу за статтями "розповсюдження неправдивої інформації" і "підбурювання громадської свідомості".