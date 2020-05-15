Авіакатастрофа в Ірані: Офіс генпрокурора наполягає на створенні міжнародної слідчої групи

Офіс генпрокурора наполягає на створенні міжнародної слідчої групи щодо розслідування авіакатастрофи літака рейсу PS752 Тегеран - Київ.

Про це зазначив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов під час спільної онлайн-зустрічі за участю заступника міністра закордонних справ Євгенія Єніна та заступниці міністра юстиції Валерії Коломієць з родинами загиблих в авіакатастрофі літака рейсу PS752, інформує пресслужба відомства.

«Крім того, Офіс генерального прокурора наполягає на створенні міжнародної слідчої групи з країнами, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі в небі над Іраном, на кшталт тієї, що працює по MH17. Ми ініціювали цей процес, але відповіді від жодної з країн поки що так і не отримали. І таке зволікання суттєво ускладнює процеси розслідування, отримання доказів та поновлення прав потерпілих», - зазначив Мамедов.

Він поінформував про стан розслідування кримінального провадження, зокрема про призначення першої комплексної комісійної криміналістичної експертизи, метою якої є деталізація причин авіакатастрофи.

Під час зустрічі родичам загиблих надали інформацію про перебіг технічного розслідування, включаючи питання аналізу чорних скриньок за участі міжнародних експертів.

Як повідомлялося, внаслідок авіакатастрофи загинули 176 цивільних осіб, серед яких 11 українців.

Фото: АА