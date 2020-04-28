Україна у справі про збитий літак МАУ працюватиме з Іраном "по максимуму" - Кулеба

Україна вважає стратегічною метою у справі про збитий поблизу Тегерана літак МАУ відновлення справедливості і буде обстоювати свої високі стартові позиції щодо покарання винних і виплат усіх компенсацій.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 28 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Оскільки переговорний процес (у справі про збитий літак МАУ – ред.) триває, я, звісно, не можу поділитися усіма деталями. Але запевняю вас, що для України ключова стратегічна мета – це справедливість, а справедливість буде відновлена у двох елементах: перше - у встановленні абсолютно всіх обставин того, що відбулося, і, відповідно, притягнення до юридичної відповідальності винних у тому, що сталося, а друге – це виплата усіх компенсацій для всіх близьких жертв цієї страшної трагедії. Ми будемо працювати з Іраном по максимуму. Звісно, що наші запити, наша стартова позиція дуже висока, і ми будемо її підтримувати», - сказав Кулеба.

Коментуючи повідомлення про спробу іранської сторони визнати причиною катастрофи літака МАУ 8 січня 2020 року неподалік Тегерана людську помилку, дипломат зауважив, що «не було спроби Ірану – була спроба одного іранського політика, члена парламенту».

«Ця спроба була офіційно спростована моїм колегою, міністром закордонних справ Ірану, під час нашої вчорашньої розмови», - зазначив Кулеба.

Він додав, що з главою іранського МЗС обговорено два ключові питання, зокрема яким чином «чорні скриньки» літака МАУ опиняться в Україні і як відбуватиметься їх розшифровування.

«А другий елемент – ми дуже детально пройшлися по питаннях компенсацій з точки зору формування необхідних для цього юридичних підходів, домовленостей і механізмів», - поінформув міністр.

Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 737-800NG авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” рейсу PS752 був збитий невдовзі після вильоту з Тегерана 8 січня 2020 року. Всі 176 людей, які були на борту, загинули. Серед них були громадяни семи країн, зокрема 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажири).

На початку квітня іранський депутат, член комісії з питань законодавства та юстиції парламенту Ірану Хассан Норузі назвав "правильним" збиття літака МАУ і заявив, що нікого з причетних не затримали.

Водночас офіційні особи Ірану спростувати цю заяву і порушили проти депутата кримінальну справу за статтями "поширення неправдивої інформації" і "підбурювання громадської свідомості".