У Раді зареєстрували законопроєкт про

У Раді зареєстрували законопроєкт про "відшкодування шкоди за біль та жаль"

Укрінформ
Народні депутати від партії "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відшкодування шкоди за біль та жаль».

Про це повідомляється на сайті Ради.

Законопроєкт №3605 називається "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відшкодування шкоди за біль та жаль".

Ініціаторами відповідного законопроєкту №3605 є 14 депутатів від "Слуги народу". Головним комітетом з його розгляду визначено Комітет з питань правової політики.

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Водночас текст проєкту закону та супровідні документи до нього наразі відсутні на сайті парламенту.

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