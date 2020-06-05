Рада посилила відповідальність за перешкоджання діяльності депутатів

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому проєкт закону щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місцевої ради.

Закон підтримали 329 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місцевої ради" (№3354) вносить зміни до статті 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення, встановивши відповідальність за ненадання відповіді на депутатське звернення, депутатський запит, а також збільшивши розмір санкцій, передбачених у відповідній статті за невиконання законних вимог народного депутата, Рахункової палати, члена Рахункової палати.

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Зокрема, недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення народного депутата, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення потягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 350 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення такого порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на запит народного депутата України, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на такий запит тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне протягом року вчинення порушення передбачено штраф від 800 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невиконання законних вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати, створення перешкод у їх роботі під час здійснення ними своїх повноважень, надання неправдивої або неповної інформації або ненадання інформації у строк, встановлений законом, тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, повторне протягом року порушення каратиметься штрафом від 350 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закон також вносить зміни до статті 351 Кримінального кодексу "Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради". Зокрема, невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації каратимуться штрафом від до однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

За невиконання службовою особою законних вимог комітетів Верховної Ради, тимчасових слідчих комісій ВР чи спеціальної тимчасової слідчої комісії парламенту, створення штучних перешкод у їх роботі, надання недостовірної інформації передбачено штраф від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.