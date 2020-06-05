ЦВК просить збільшити видатки на вибори на 1,2 мільярда гривень

ЦВК звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із проханням збільшити видатки за статтями державного бюджету для проведення перших і чергових місцевих виборів та проміжних виборів до парламенту на понад 1,2 млрд гривень.

Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засіданні у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З метою недопущення порушень конституційних прав громадян України комісія вважає за необхідне звернутися до Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо необхідності внесення змін до закону України про державний бюджет", - зачитав текст звернення заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

За його словами, комісія просить збільшити видатки за програмами "Керівництво та управління в сфері проведення виборів та референдумів" на 10 млн 841 тисячу 500 гривень, "Проведення виборів народних депутатів України" - на 994 тисячі 800 гривень, "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" - на 1 млрд 252 млн 117 тисяч 800 гривень.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 квітня ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Згідно зі змінами, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів зменшена на 1 млрд 154 млн 988 тис. грн.

У затвердженому парламентом законі про Державний бюджет на 2020 рік видатки за цією статтею становили 2 млрд 154 млн 988 гривень.

Відповідно до статті 141 Конституції України чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше, ніж за 90 днів до дня виборів.