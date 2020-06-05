Кабмін збільшив оклади меру Києва, головам обласних та районних рад

Кабінет міністрів України збільшив до 19,36 тисяч гривень посадовий оклад Київського міського голови.

Про це йдеться в постанові уряду №441 від 3 червня, яка опублікована на Урядовому порталі.

Зокрема, місячний посадовий оклад голів обласних рад та Київського міського голови збільшено з 17,76 тис. грн до 19,36 тис. грн. Також оклади перших заступників і секретаря Київради збільшено до 16,94 тис. грн ( раніше - 15,54 тис. грн), заступників до 15, 125 тис грн з 13,88 тис. грн. Оклад фахівців апарату рад зріс до 4,5 тис. грн ( раніше було 3,8 тис. грн).

Крім того, посадові оклади голів райрад зросли з 14,27 тис. грн до 15,52 тис. грн. Також зросли оклади місцевих, сільських та селищних голів - до 16,94 з 11,5 тис. грн залежно від групи міст із 15,54 з 9,5 тис. грн

Згідно з постановою, уряд рекомендував керівникам органів місцевого самоврядування здійснювати виконання цієї постанови виключно в межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів.