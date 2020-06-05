Кабмін збільшив оклади меру Києва, головам обласних та районних рад

Кабмін збільшив оклади меру Києва, головам обласних та районних рад

Укрінформ
Кабінет міністрів України збільшив до 19,36 тисяч гривень посадовий оклад Київського міського голови.

Про це йдеться в постанові уряду №441 від 3 червня, яка опублікована на Урядовому порталі.

Зокрема, місячний посадовий оклад голів обласних рад та Київського міського голови збільшено з 17,76 тис. грн до 19,36 тис. грн. Також оклади перших заступників і секретаря Київради збільшено до 16,94 тис. грн ( раніше - 15,54 тис. грн), заступників до 15, 125 тис грн з 13,88 тис. грн. Оклад фахівців апарату рад зріс до 4,5 тис. грн ( раніше було 3,8 тис. грн).

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Крім того, посадові оклади голів райрад зросли з 14,27 тис. грн до 15,52 тис. грн. Також зросли оклади місцевих, сільських та селищних голів - до 16,94 з 11,5 тис. грн залежно від групи міст із 15,54 з 9,5 тис. грн

Згідно з постановою, уряд рекомендував керівникам органів місцевого самоврядування здійснювати виконання цієї постанови виключно в межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів.

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