Баканов: Секретні тюрми СБУ - це фантазії російських пропагандистів

В Україні немає жодних «секретних тюрем СБУ», а чутки про системні порушення прав людини цілеспрямовано поширюються з подачі проросійських пропагандистів.

Про це голова Служби безпеки Іван Баканов заявив під час координаційної наради керівників правоохоронних органів держави, що відбулася в Офісі генерального прокурора, повідомляється на сайті СБУ.

«В Україні триває війна, у тому числі гібридна. Ми захищаємось не лише від російських куль, а й від інформаційних атак та величезної цілеспрямованої брехні. Тож давно звикли до постійних «вкидів» про «секретні тюрми СБУ». Ще раз наголошую – у Служби безпеки немає жодних секретних тюрем, де нібито когось катують. Це - фантазії російських пропагандистів», - наголосив Баканов.

Він підкреслив, що сьогодні в Службі безпеки звертають особливу увагу на те, щоб не допускати проявів порушень прав людини чи тортур: «Справедливість має бути сильною. Але вона не повинна виходити за встановлену законом межу. Саме такою межею є застосування тортур і приниження гідності людини».

Окремо Баканов відзначив, що з 2017 року в СБУ діє спеціальна група для співпраці з міжнародними та правозахисними організаціями, яку очолює заступник голови СБУ.

«Ми детально вивчаємо всі звернення та доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Проводимо перевірки і при цьому відверто кажемо нашим міжнародним партнерам: якщо ви бачите в роботі СБУ якісь порушення, негайно звертайтеся до прокуратури. Всі, хто порушує закон, повинні відповідати за законом. І працівники Служби безпеки – не виключення», - підсумував очільник СБУ.

Як повідомлялося, в координаційній нараді взяли участь генеральний прокурор Ірина Венедіктова, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, в.о. директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов, міністр юстиції Денис Малюська, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

На нараді було запропоновано вжити низку заходів, які дозволять правоохоронним органам більш ефективно запобігати та виявляти дії, що принижують честь і гідність затриманих осіб.

Фото: СБУ