Призначення Абрамовського міністром екології відклали в останній момент - депутат

Із Верховної Ради в останній момент відкликали подання про призначення Романа Абрамовського на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Про це сказала народний депутат із фракції "Слуга народу" Олена Мошенець в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в нас поповнився склад уряду. Було призначено нового міністра культури Олександра Ткаченка, нашого колегу з фракції політичної партії "Слуга народу", та нового віцепрем'єра з питань європейської інтеграції Ольгу Стефанішину. Це наразі дві такі основні посади, тому що, як ви знаєте, мало бути ще призначення міністра екології - пана Абрамовського, але в останній момент стався якийсь форс-мажор, і відкликали подання щодо пана Абрамовського. Наскільки мені відомо, сьогодні профільний комітет буде спілкуватися з цього приводу, і будуть вирішуватися подальші питання щодо міністра екології", - сказала Мошенець.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд 3 червня зареєстрував у Верховній Раді подання на призначення Романа Абрамовського на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. З жовтня 2019 року він працював заступником міністра енергетики та захисту довкілля України.