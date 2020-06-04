Ткаченко готує до продажу свої акції Одеської кіностудії

Про це він сказав із парламентської трибуни, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Одеська кіностудія. Я знаю, що у брехні немає кордонів, тому що це невігластво і хамство, яке я постійно чую з цього приводу. Так от, хочу заявити, що ніякого конфлікту інтересів не буде. Мої акції готуються до продажу, і не в якийсь сліпий траст, перепрошую. Ця справа буде зроблена найближчим часом», - заявив Ткаченко.

Як повідомлялося, у лютому Генеральна прокуратура направила до прокуратури Одеси і Києва матеріали за рішенням Господарського суду Києва, яке може призвести до остаточного переходу в приватну власність Одеської кіностудії.

21 січня 2020 року Господарський суд Києва ухвалив рішення про передачу в руки приватників 12% акцій ПрАТ "Одеська кіностудія". Таким чином, державний пакет акцій в розмірі 50% плюс 1 акція скорочується до 38%, і держава по суті втрачає контроль над підприємством.

Деякі ЗМІ вважають, що за фірмами, які є власниками приватного пакета акцій кіностудії, начебто стоять депутати від "Слуги народу" Олександр Ткаченко і бізнесмен-забудовник Андрій Вавриш.