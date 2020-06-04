Ткаченко готує до продажу свої акції Одеської кіностудії

Ткаченко готує до продажу свої акції Одеської кіностудії

Укрінформ
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що вже готує до продажу свої акції Одеської кіностудії.

Про це він сказав із парламентської трибуни, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Одеська кіностудія. Я знаю, що у брехні немає кордонів, тому що це невігластво і хамство, яке я постійно чую з цього приводу. Так от, хочу заявити, що ніякого конфлікту інтересів не буде. Мої акції готуються до продажу, і не в якийсь сліпий траст, перепрошую. Ця справа буде зроблена найближчим часом», - заявив Ткаченко.

Як повідомлялося, у лютому Генеральна прокуратура направила до прокуратури Одеси і Києва матеріали за рішенням Господарського суду Києва, яке може призвести до остаточного переходу в приватну власність Одеської кіностудії.

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21 січня 2020 року Господарський суд Києва ухвалив рішення про передачу в руки приватників 12% акцій ПрАТ "Одеська кіностудія". Таким чином, державний пакет акцій в розмірі 50% плюс 1 акція скорочується до 38%, і держава по суті втрачає контроль над підприємством.

Деякі ЗМІ вважають, що за фірмами, які є власниками приватного пакета акцій кіностудії, начебто стоять депутати від "Слуги народу" Олександр Ткаченко і бізнесмен-забудовник Андрій Вавриш.

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