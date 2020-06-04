Рада розглядає програму діяльності уряду і призначення міністрів

Рада розглядає програму діяльності уряду і призначення міністрів

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Укрінформ
Верховна Рада проводить пленарне засідання, на якому планує відправити на доопрацювання Програму діяльності уряду, а також розглянути питання про звільнення та призначення членів Кабміну.

Зокрема, серед кадрових питань – звільнення віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка і призначення на цю посаду Ольги Стефанішиної.

Верховна Рада також розгляне подання уряду на призначення народного депутата від фракції "Слуга народу", голову Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики України, а заступника міністра енергетики та захисту довкілля Романа Абрамовського – на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

 Як раніше повідомляли народні депутати від фракції "Слуга народу", Програму діяльності Кабінету міністрів буде відправлено на доопрацювання.

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