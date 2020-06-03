Рада ратифікувала угоду між Україною і Білоруссю про реадмісію

Верховна Рада 3 червня ухвалила закон "Про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Білорусь про реадмісію" (законопроєкт №0037).

Рішення підтримав 271 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У пояснювальній записці зазначається, що ратифікація вчиненої 26 жовтня 2018 року в м. Гомель Угоди між Україною та Республікою Білорусь про реадмісію дозволить завершити Україні внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання Угодою чинності.

"Реалізація Угоди суттєво спростить компетентним органам України роботу з протидії нелегальній міграції, оскільки створить додаткові правові процедури для повернення громадян Республіки Білорусь до країни походження, а також громадян третіх країн, які незаконно прибули в Україну з території Республіки Білорусь, назад до цієї країни", - йдеться у пояснювальній записці.

Уточнюється, що реалізація закону не впливатиме на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, розвиток регіонів, рівень зайнятості населення, громадське здоров’я, екологію та довкілля тощо.