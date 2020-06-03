Депутатка каже, що в Раді - три лікарняних через коронавірус
Укрінформ
Троє народних депутатів перебувають на лікарняному у зв'язку з коронавірусною хворобою, окрема двоє із фракції партії "Слуга народу" та один із "Батьківщини".
Про це розповіла заступник голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Україна24", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Зараз троє народних депутатів - із них двоє представників нашої фракції - на лікарняному у зв'язку із коронавірусом. Це ті прізвища, які лунали в пресі. Це Валерій Божик, Юрій Арістов із нашої фракції та Мейдич - це "Батьківщина". Поки нових випадків не було зафіксовано", - сказала Кравчук.
Вона додала, що інші народні депутати слідкують за симптомами і в разі необхідності здають відповідні тести.
Як повідомлялося, станом на 3 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 823 випадки COVID-19, з них за добу 483.