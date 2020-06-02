Єрмак: Після Берліна поїдемо в Париж
Про це поінформував українських журналістів Єрмак, підбиваючи підсумки одноденного робочого візиту до Берліна 2 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Думаю, ми зробимо незабаром такий же візит з міністром до Парижа», - сказав Єрмак.
Він також зазначив, що незабаром планується відеоконференція політрадників у «нормандському форматі», а потім - відеоконференція на рівні міністрів МЗС. Це має прокласти шлях до нового саміту лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, і в цьому питанні представники Києва є «наполегливими оптимістами».
На питання, коли такий саміт може відбутися, Єрмак відповів: «відразу після того, як вдасться виконати всі домовленості, які було досягнуто між лідерами у Парижі минулого року». За його словами, всі підтримують проведення такої зустрічі, бо вона дуже потрібна.
Єрмак підкреслив, що представники України «ще раз довели, і нас у цьому підтримали, що Україна робить все, щоб мирний процес рухався».
Переговори у Берліні Єрмак назвав дуже плідними.
Як повідомлялося, 2 червня Єрмак у складі української делегації здійснює візит у Берлін.
Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ