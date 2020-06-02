Єрмак: Після Берліна поїдемо в Париж

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба планують ближчим часом здійснити візит до Парижа.

Про це поінформував українських журналістів Єрмак, підбиваючи підсумки одноденного робочого візиту до Берліна 2 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Думаю, ми зробимо незабаром такий же візит з міністром до Парижа», - сказав Єрмак.

Він також зазначив, що незабаром планується відеоконференція політрадників у «нормандському форматі», а потім - відеоконференція на рівні міністрів МЗС. Це має прокласти шлях до нового саміту лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, і в цьому питанні представники Києва є «наполегливими оптимістами».

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На питання, коли такий саміт може відбутися, Єрмак відповів: «відразу після того, як вдасться виконати всі домовленості, які було досягнуто між лідерами у Парижі минулого року». За його словами, всі підтримують проведення такої зустрічі, бо вона дуже потрібна.

Єрмак підкреслив, що представники України «ще раз довели, і нас у цьому підтримали, що Україна робить все, щоб мирний процес рухався».

Переговори у Берліні Єрмак назвав дуже плідними.

Як повідомлялося, 2 червня Єрмак у складі української делегації здійснює візит у Берлін.

Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ