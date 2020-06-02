Смерть Давиденка: депутат каже, що округ почали "ділити" ще до похорону

Члени депутатської групи "Довіра" закликали народних депутатів не поширювати чутки про обставини загибелі свого колеги Валерія Давиденка і нагадали, що лише правоохоронні органи можуть робити офіційні висновки.

Про це заявив голова депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч під час виступу з трибуни парламенту 2 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми всі зацікавлені, щоб правоохоронні органи встановили реальну причину загибелі Валерія Давиденка. І лише вони можуть давати офіційні коментарі та робити офіційні висновки. Тому хотів би нагадати деяким нашим колегам по парламенту, що нас люди сюди обирали якраз для законодавчої роботи, а не для поширення брудних чуток і брудних пліток та замовних матеріалів. І дуже прикро спостерігати, коли деякі наші колеги, забувши про совість, забувши про мораль, забувши про все, переступають межу людської гідності. Це дуже прикро", - сказав Кулініч.

За словами депутата, після смерті Валерія Давиденка деякі ЗМІ та парламентарії почали оприлюднювати свої версії та іншу неправдиву інформацію щодо загибелі депутата.

"Буквально на другий день після його смерті деякі ЗМІ, і, що особливо прикро, деякі наші колеги по парламенту почали оприлюднювати свої версії загибелі і іншу неправдиву інформацію, при цьому не маючи ні достовірних фактів, ні стосунку до самого загиблого. Навіть округ почали ділити, не поховавши людину", - зазначив Кулініч.

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У кінці виступу народні депутати в сесійній залі підвелися і вшанували пам'ять Валерія Давиденка хвилиною мовчання.

Як повідомлялося, ввечері 23 травня тіло члена депутатської групи "Довіра" Валерія Давиденка з простреленою головою було знайдене прибиральницею в туалеті його київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.