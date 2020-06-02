Рада перенесла сесію Парламентської асамблеї НАТО у Києві

Верховна Рада 2 червня ухвалила постанову "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про проведення у 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору" (№3529).

Постанову підтримав 321 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перенести проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору, запланованої з 22 по 25 травня 2020 року в м. Києві, на дату, яка буде додатково узгоджена між Верховною Радою України та Парламентською асамблеєю Організації Північноатлантичного договору", - йдеться у тексті документу.

Згідно з постановою, Організаційний комітет повинен затвердити план заходів з підготовки і проведення сесії Парламентської асамблеї НАТО в Україні у двотижневий строк після узгодження остаточної дати проведення заходу.

Кабінет міністрів у двотижневий строк з дня узгодження остаточної дати проведення заходу має визначитися щодо участі посадових осіб відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у підготовці і проведенні зазначеної сесії Парламентської асамблеї НАТО та забезпечити своєчасне фінансування передбачених у кошторисі Верховної Ради видатків на її проведення у відповідному бюджетному році.

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Як повідомляється у пояснювальній записці, у зв’язку із запровадженням карантинних та обмежувальних заходів у державах-членах та державах-партнерах Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору, які унеможливлюють проведення Весняної сесії ПА НАТО у м.Києві 22-25 травня 2020 року, виникла потреба у перенесенні Весняної сесії на пізніший період.