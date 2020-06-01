Суди закрили 80% справ щодо порушень фінансування партій та виборчих фондів – ЧЕСНО

Суди у 2019 році закрили 80% справ, переданих Національним агентством з питань запобігання корупції щодо порушень фінансування партій та виборчих фондів.

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО з посиланням на відповідь на запит від НАЗК.

"Уповноважені особи НАЗК 2019 року склали та подали на розгляд до суду 1174 протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 212-15 та 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суди ухвалили рішення про закриття 630 справ (із 793 розглянутих судом - прим.), тобто майже у 80% розглянутих випадків", - йдеться у повідомленні.

Так, 122 справи закрили у зв’язку із закінченням терміну (підтверджено провину та склад адміністративного правопорушення), 265 – через закінчення строку (без визначення провини та складу адмінправопорушення), а 243 – у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

У 143 справах суд ухвалив рішення про накладення стягнення у вигляді штрафу та конфіскації.

Також 381 справу ще розглядають суди (судові рішення у цих справах до НАЗК наразі не надходили).

"Фактично 4 з 5 проваджень, відкритих за протоколами НАЗК, суди з різних причин закривають. І навіть у разі підтвердження провини та складу правопорушення санкції не застосовуються через закінчення строків", - відмітили у ЧЕСНО.

Загалом, за підрахунками Руху ЧЕСНО, 2019 року партії повернули донорам або перерахували до держбюджету щонайменше 173 мільйони гривень. Типовою ж причиною повернення внеску була саме наявність у донора податкового боргу.