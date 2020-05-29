Разумков вказав у декларації близько 1,8 мільйона від продажу нерухомості

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков задекларував понад 1,75 млн грн від продажу нерухомого майна.

Відповідні дані вказані в електронній декларації спікера.

Так, у повідомленні про суттєві зміни зазначається, що відчуження майна відбулося 20 березня 2020 року. Внаслідок цього Голова ВР задекларував дохід на суму 1 млн 620 тис. 612 грн і 136 тис. 412 грн.

У документі також уточнюється, що покупцем майна є громадянка Щербань Світлана Леонтіївна. Але інформація про те, яке саме майно відчужене, в декларації відсутня.

Як повідомляв Укрінформ, у декларації за 2018 рік, Разумков вказав відомості про загальний дохід в 1 млн грн. Водночас на банківських рахунках у спікера – 72,1 тис. грн, 1341 євро та 832 дол. США.

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Також Голова ВР володіє двома квартирами загальною площею 78,5 кв. м у Києві і 232,4 кв. м у селі Здорівка Київської області, домоволодінням площею 492,2 кв. м у селі Софіївська Борщагівка, нежитловим приміщенням площею 74,9 кв. м у Києві, а також двома ділянками землі загальною площею 0,15 га в селах Софіївська Борщагівка та Здорівка Київської області. Окрім того, в спільному володінні Разумков має ще одну квартиру в Києві – площею 165,5 кв. м. Також він задекларував володіння п'ять автомобілів.

Як повідомлялося, 17 березня набув чинності закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», відповідно до якого у 2020 році було продовжено до 1 червня термін подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення.