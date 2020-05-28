У Раді планують створити IT-інструмент моніторингу законопроєктів

У Верховній Раді планують розробити та запровадити IT-інструмент для моніторингу виконання плану законопроєктної роботи.

Відповідну рекомендацію дав перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук під час обговорення пропозицій щодо основних підходів до планування та моніторингу законопроєктної діяльності ВР, повідомляє інформаційне управління ВР.

«Руслан Стефанчук рекомендував організувати роботу в Апараті Верховної Ради України щодо розробки вимог, бачення ІТ-інструменту моніторингу виконання Плану законопроєктної роботи та відстеження проходження кожним законопроєктом усіх стадій законодавчого процесу», – йдеться у повідомленні.

Водночас Стефанчук поінформував, що в парламенті вже зареєстрований проєкт постанови, якою планується затвердити план законопроєктних робіт.

«Але потрібно чітко сформулювати правила подальшого формування законопроектної діяльності не лише Верховної Ради України, а й усіх суб’єктів законодавчої ініціативи та відобразити їх у відповідних рішеннях Верховної Ради України», – наголосив він.

За результатами обговорення перший віцеспікер рекомендував відповідним комітетам спільно з Головним юридичним управлінням Апарату ВР та Офісом парламентської реформи напрацювати проєкт порядку формування та моніторингу плану законопроєктної роботи, а також у разі потреби – пропозиції щодо відповідних змін до Регламенту стосовно удосконалення процесу планування законопроєктної роботи.

Раніше Стефанчук повідомляв, що ВР планує після поновлення роботи у звичному режимі схвалити план законопроєктних робіт на 2020 рік.

Як повідомлялося, 10 жовтня ВР ухвалила закон «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України».

Він доповнює Регламент Верховної Ради статтею 19-1 - План законопроєктних робіт Верховної Ради. Це положення передбачає, що парламент щорічно за поданням Голови ВР затверджуватиме план законопроєктних робіт з урахуванням узагальнених Апаратом ВР пропозицій парламентських комітетів.

Планується, що комітети не рідше, ніж раз на рік, мають подавати письмовий звіт про виконання плану законопроєктних робіт.