США готові надати Україні $125 мільйонів військової допомоги за прогрес у реформах - CNN

Пентагон готовий надати додаткову військову допомогу Україні, посилаючись на досягнення в ключових інституційних реформах.

Про це повідомляє CNN з посиланням на чиновника Пентагону та помічника в Конгресі.

«Пентагон повідомив Конгресу, що уряд України досяг необхідного прогресу в ключових інституційних реформах, тим самим виправдавши виділення додаткових 125 мільйонів доларів на нову військову допомогу, включаючи патрульні катери, озброєні 30-міліметровими гарматами з дистанційним управлінням», - йдеться у повідомленні.

У міністерстві оборони США вважають, що Київ «досяг прогресу у боротьбі з корупцією, підвищенні прозорості та посиленні цивільного нагляду», що необхідно для виділення пакету допомоги.

Як зазначається, цей пакет є другою половиною з 250 мільйонів доларів допомоги в Україні в галузі безпеки, яка була виділена Конгресом до Закону про національну оборону до 2020 року.

Водночас представник Пентагону відмовився коментувати цю інформацію, пославшись на політику відомства не коментувати пакети озброєнь, які знаходяться на розгляді Конгресу.

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Новий пакет допомоги містить мобільні радіолокаційні системи, призначені для виявлення і відстеження наближення артилерійського і ракетного вогню, десятки машин швидкої допомоги, засоби захищеного зв'язку, зокрема 100 «тактичних планшетів» і два патрульних катери, що вважається особливо важливим внеском з урахуванням напруженості відносин України з Росією в Чорному та Азовському морях.