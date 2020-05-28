Малюська заявляє, що наразі отримує 37 тисяч зарплати

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що наразі отримує зарплату у розмірі 37 тисяч гривень.

Про це він повідомив у інтерв’ю виданню “mind.ua”.

«Зараз моя заробітна плата збільшилась. До карантину становила майже 61 000 грн. Наразі діють карантинні обмеження щодо зарплат високопосадовців, і я отримую близько 37 000 грн», - заявив Малюська.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів ухвалив рішення, про встановлення розміру зарплати керівників та членів виконавчих органів, членів наглядових рад державних компаній на час карантину на рівні не вище 47 тис. грн.