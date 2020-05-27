Кабмін погодив призначення Володіна на посаду голови Київської ОДА

Кабінет Міністрів погодив призначення тимчасово виконуючого обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна на посаду голови КОДА.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 27 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

До ухвалення рішення на засіданні представники уряду заслухали Володіна, який розповів про забезпечення індивідуальними засобами медиків, активне будівництво амбулаторій, шкіл, дитсадків.

Основним пріоритетом своєї діяльності Володін назвав - залучення інвесторів та створення нових робочих місць у Київській області.

Згідно з інформацією на сайті КОДА, указом Президента України від 11 березня 2020 року № 76/2020 Володіна Василя Геннадійовича призначено на посаду тимчасово виконуючого обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації.

Володін Василь Геннадійович народився 15 квітня 1979 року в с. Корсунка Черкаської області. У 2001 році здобув вищу освіту, закінчивши Львівський національний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Міжнародні відносини», кваліфікація «Спеціаліст з міжнародних відносин. Перекладач».

Має звання «Заслужений юрист України». Двічі нагороджений державними відзнаками – Подякою Прем’єр-міністра України та Почесною грамотою КМУ.

Трудову діяльність розпочав у 2002 році на посаді менеджера з питань зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства «Укрфермерпостач», м. Київ.

У 2003-2004 роках обіймав посади заступника директора ТОВ «Торговий дім «Дівіко» та ТОВ «Група компаній «УКРАГРО» (за сумісництвом), м. Київ.

У березні 2004 року розпочав роботу на державній службі із посади головного спеціаліста відділу з питань оподаткування управління з питань оподаткування та зовнішньоекономічної діяльності Департаменту фінансового законодавства Міністерства юстиції України, де пропрацював до 2006 року на різних посадах.

З 2006 по 2010 рік працював у Державному агентстві України з інвестицій та інновацій. Займаючи посади від заступника начальника Юридичного управління – начальника відділу фінансового законодавства та розвитку ринків капіталу до директора Юридичного департаменту Державного агентства.

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У 2010 році Василь Володін став заступником генерального директора Державного підприємства «Державна інвестиційна компанія». У 2011 – заступником Голови Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку». З 2012 по 2019 роки обіймав посаду директора Департаменту правового забезпечення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

До 20 грудня 2019 року – виконуючим обов’язки генерального директора Державного підприємства «Електронмаш».

З 20.12.2019 – заступник голови Київської облдержадміністрації.

З 10.03.2020 – виконуючий обов’язки голови Київської облдержадміністрації.

Одружений. Має двох дітей.

Фото: КМУ