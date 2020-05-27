Уряд утворив окреме Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

Уряд утворив окреме Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

Оновлено
Укрінформ
Кабінет міністрів на засіданні 27 травня утворив Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

"Кабінет міністрів прийняв постанову щодо створення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Цією ж постановою пропонується перейменувати Міністерство енергетики та захисту довкілля України на Міністерство енергетики України", - написав він.

Таким чином, за словами Мокана, будуть створені два окремі міністерства. Обидва міністерства є правонаступниками прав та обов'язків Міністерства енергетики та захисту довкілля у відповідних сферах, підкреслив він.

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Представник уряду в парламенті також зазначив, що забезпечення діяльності Міністерства енергетики та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів здійснюється в межах видатків, передбачених на забезпечення діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля у відповідних сферах у поточному році.

Проєкт відповідного рішення ухвалено з одноденним доопрацюванням.

Як повідомляв Укрінформ, наразі в.о.міністра енергетики та захисту довкілля України є Ольга Буславець.

Чинний склад уряду на чолі з Денисом Шмигалем було сформовано 4 березня 2020 року після відставки уряду Олексія Гончарука.

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