Уряд утворив окреме Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

Кабінет міністрів на засіданні 27 травня утворив Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

"Кабінет міністрів прийняв постанову щодо створення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Цією ж постановою пропонується перейменувати Міністерство енергетики та захисту довкілля України на Міністерство енергетики України", - написав він.

Таким чином, за словами Мокана, будуть створені два окремі міністерства. Обидва міністерства є правонаступниками прав та обов'язків Міністерства енергетики та захисту довкілля у відповідних сферах, підкреслив він.

Представник уряду в парламенті також зазначив, що забезпечення діяльності Міністерства енергетики та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів здійснюється в межах видатків, передбачених на забезпечення діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля у відповідних сферах у поточному році.

Проєкт відповідного рішення ухвалено з одноденним доопрацюванням.

Як повідомляв Укрінформ, наразі в.о.міністра енергетики та захисту довкілля України є Ольга Буславець.

Чинний склад уряду на чолі з Денисом Шмигалем було сформовано 4 березня 2020 року після відставки уряду Олексія Гончарука.