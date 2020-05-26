Фінальну дискусію щодо подвійного громадянства Рада зможе провести до осені – спікер

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук припускає, що фінальна дискусія щодо законопроєкту №2590 «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства» буде проведена до осені.

Таку думку політик висловив в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, що орієнтовно, десь до осені ми можемо провести фінальну дискусію, і ті питання будуть враховані при доопрацюванні цього законопроєкту,» – сказав Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня керівники парламентських фракцій, груп і комітетів не підтримали пропозицію виключити з порядку денного президентський законопроєкт №2590 «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства».

Згідно з порядком денним, цей законопроєкт ВР планувала розглянути в першому читанні у вівторок, 19 травня. Проте на початку ранкового засідання у вівторок Голова ВР Дмитро Разумков виступив із пропозицією зняти цей документ із розгляду, яку підтримала більшість депутатів.

Разом з тим, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу 19 травня пояснив, що ВР зняла законопроєкт №2590 «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства» з розгляду лише 19 травня, а тому він може бути винесений на розгляд під час будь-якого наступного пленарного засідання, оскільки був включений до порядку денного третьої сесії парламенту.

Президент України Володимир Зеленський 3 грудня 219 року вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №2590, що пропонує спростити отримання громадянства тим, хто воював за Україну чи втік із Російської Федерації.