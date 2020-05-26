Представники ДБР прийшли до музею, де відкрилась виставка картин родини Порошенка

Представники Державного бюро розслідувань навідались до музею ім.Гончара, де п'ятий президент України Петро Порошенко відкрив виставку картин із родинної колекції.

Про це повідомляє телеканал "Прямий".

Причину свого прибуття до музею представники ДБР пояснили врученням повістки Порошенку, хоча того на цей час на території музею не було. На місці події також присутня знімальна група телеканалу "1+1".

До представників ДБР підійшов з'ясувати обставини ситуації адвокат Порошенка Ігор Головань.

Раніше повідомлялося, що експрезидент України Петро Порошенко не пішов сьогодні на допит до Державного бюро розслідувань у справі про незаконне переміщення через кордон культурних цінностей. Натомість, у той час, коли мав розпочатися допит, Порошенко відкривав у музеї ім.Гончара виставку картин з родинної колекції.

Як повідомлялось, 21 травня на Youtube-каналі ДБР з'явилось відео про виклик Петра Порошенка як свідка у межах кримінального провадження, в якому досліджуються обставини переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників. Порошенко мав прибути до Державного бюро розслідувань об 11:00 26 травня.