Під час карантину оголосили майже 800 конкурсів на держслужбу за спецпроцедурою - Немчінов

В Україні оголосили майже 800 конкурсів на держслужбу за спецпроцедурою під час карантину.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у відеозаписі, який опублікував на Facebook.

"Щодо конкурсних доборів... за спеціальною процедурою під час карантину. Ми вже провели і оголосили 19 доборів на посади категорії "А", понад 300 - на посади категорії "Б" і понад 460 на посади категорії "В", - сказав Немчінов.

Згідно з оприлюдненою інфографікою у відеозаписі - загалом було оголошено 787 вакансій за спецпроцедурою.

Немчінов додав, що не в усіх цих конкурсах виявлено переможців, але все можна перевірити на відкритому порталі вакансій державної служби за посиланням.

Як повідомлялося, 22 квітня Кабмін ухвалив рішення про те, що конкурси на посади держслужби під час дії карантинного періоду проходитимуть за окремим порядком.

Згідно з ухваленим порядком, суб’єкти призначення можуть скористатися, у першу чергу, правом призначити на вакантні посади осіб з-поміж тих, кого запропонували Комісія з питань вищого корпусу державної служби (для посад категорії А) та конкурсні комісії (посади категорії Б та В) за результатами незавершених конкурсів станом на початок дії карантину.

Крім того, встановлена можливість призначити на посаду держслужби осіб шляхом укладання контракту на проходження державної служби на період дії карантину та до дня призначення на цю посаду особи вже за результатами конкурсу після скасування дії карантину.

Добір осіб за такою процедурою здійснюється за результатами співбесід з тими кандидатами, які виявлять бажання і відповідатимуть загальним вимогам до претендентів на посади державної служби. Інформація про добір у такий спосіб оприлюднюватиметься на Єдиному порталі вакансій державної служби.