Питання з виборами на окупованому Донбасі ще не вирішене - Трофімов

Місцеві вибори в Україні відбудуться восени, якщо не буде форс-мажору, питання про вибори на окупованих територіях Донбасу ще не вирішено.

Про це заявив перший заступник керівника ОП Сергій Трофімов в інтерв'ю "Гордону".

"Будуть. Якщо в нас не буде якогось загального форс-мажору, про який ми не знаємо", - відповів він на запитання, чи будуть місцеві вибори восени.

Водночас Трофімов підкреслив, що питання з виборами на тимчасово окупованих територіях Донбасу ще не вирішили.

Перший заступник керівника ОП також зауважив, що до місцевих виборів потрібно завершити реформування адміністативно-територіального устрою в Україні.

Читайте також: Резніков нагадав умови проведення виборів у ОРДЛО

"Зараз на порядку денному питання територіального устрою. Конкретно цей блок необхідно закрити найближчим часом, щоб вибори провели вже за новим адміністративно-територіальним устроєм. І ці речі вже погодили із громадами, вони зрозумілі. Їх залишилося тільки ухвалити на законодавчому рівні і згодом внести зміни в Конституцію", - пояснив він.

Трофімов наголосив, що питання адміністративно-територіального устрою необхідно завершити влітку. За його словами, це буде зроблено, адже парламент уже ухвалив відповідний закон і дав необхідні повноваження Кабінету міністрів.

"Але, знову ж таки, повторюся: ці речі вже обговорювали із громадами. Це не новина, це не ламання, не переформатування. А вже потім, згодом, це закріплять у змінах до Конституції", - долав він.

Як відомо, згідно з Конституцією чергові місцеві вибори в Україні повинні відбутися наприкінці жовтня 2020 року.