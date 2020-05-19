Шанси ще є: Арахамія прокоментував можливість місцевих виборів одночасно з Донбасом

Місцеві вибори в Україні, які мають відбутися восени, перенести фізично неможливо. А проведення їх одночасно з окупованим Донбасом виглядає малореалістично.

Про це заявив голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Я, чесно кажучи, не розумію, навіть якщо буде нова хвиля пандемії, у який спосіб це (перенести місцеві вибори - ред.) можна зробити, адже це треба вносити зміни до Конституції. А зміни до Конституції – це дві сесії треба провести, тобто фізично вибори зупинити неможливо" – сказав Арахамія.

За його словами, говорити про проведення виборів у режимі онлайн ще рано, тому що для цього необхідно врегулювати в державному масштабі низку питань, чим наразі й займається Міністерство цифрової трансформації.

"Колись ми отримаємо все-таки єдиний демографічний реєстр і будемо розуміти, скільки в країні людей, де ці люди, де вони проживають і де вони голосують. Ось тоді можна реально вводити цей діджитал-ID і людині давати можливість голосувати", – сказав голова фракції.

Арахамія нагадав, що шанси провести місцеві вибори на всій території України, зокрема й на окупованому Донбасі, ще залишаються, хоча і малоймовірні.

"З розширенням формату (української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську – ред.) все заворушилося набагато швидше. Справді, коли ми підключили голів комітетів, цей процес ожив, і є позитивна динаміка. Але поки що це (проведення виборів на всій території України, включаючи окупований Донбас – ред.) виглядає малореалістично. Хоча, як і раніше, є ще шанси", – зазначив депутат.

Арахамія наголосив, що позиція України не змінилася - спочатку компонент безпеки, встановлення контролю над кордонами й тільки потім політичний компонент.

Як повідомляв Укрінформ, чергові вибори до органів місцевого самоврядування заплановані в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що місцеві вибори відбудуться 25 жовтня, як того і вимагає законодавство, попри будь-які інсинуації про їх перенесення, скасування чи неможливість проведення.

Також він поінформував, що Верховна Рада та Офіс Президента працюють над можливістю провести місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях паралельно з рештою України.