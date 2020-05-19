Мери повинні мати можливість йти на вибори самовисуванцями – Арахамія

Мери повинні мати можливість йти на вибори самовисуванцями – Арахамія

Укрінформ
Кандидати на посади міських голів не потребують партійної підтримки та повинні мати можливість йти на вибори самовисуванцями.

Таку думку висловив голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Ми сповідуємо такий комбінований підхід: на виборах до місцевих рад люди йдуть від партій, мери повинні мати можливість йти на вибори самовисуванцями», – сказав Арахамія.

Він наголосив, що право балотуватися на виборах повинен мати кожен громадянин України.

«Партія називається «Слуга народу», і ми не можемо будувати жодних бар'єрів. Ми хотіли б, щоб будь-який представник народу міг абсолютно безбар'єрно брати участь у місцевих виборах... І щодо мерів – та ж сама ситуація», – зазначив Арахамія.

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За словами голови фракції, необхідне перезавантаження політичної системи і в цьому важливу роль мають відіграти місцеві вибори.

«Ми хочемо на місцевих виборах продовжити наше політичне цунамі... Ми маємо перезавантажити політичну систему. Будуть від цього побічні ефекти? Звісно ж будуть. Але це потрібно зробити», – наголосив Арахамія.

Як повідомлялося, раніше Арахамія в програмі «HARD із Влащенко» на телеканалі ZIK зазначав, що «Слуга народу» до кінця травня оголосить імена кандидатів у мери міст від партії.

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