Мери повинні мати можливість йти на вибори самовисуванцями – Арахамія

Кандидати на посади міських голів не потребують партійної підтримки та повинні мати можливість йти на вибори самовисуванцями.

Таку думку висловив голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Ми сповідуємо такий комбінований підхід: на виборах до місцевих рад люди йдуть від партій, мери повинні мати можливість йти на вибори самовисуванцями», – сказав Арахамія.

Він наголосив, що право балотуватися на виборах повинен мати кожен громадянин України.

«Партія називається «Слуга народу», і ми не можемо будувати жодних бар'єрів. Ми хотіли б, щоб будь-який представник народу міг абсолютно безбар'єрно брати участь у місцевих виборах... І щодо мерів – та ж сама ситуація», – зазначив Арахамія.

За словами голови фракції, необхідне перезавантаження політичної системи і в цьому важливу роль мають відіграти місцеві вибори.

«Ми хочемо на місцевих виборах продовжити наше політичне цунамі... Ми маємо перезавантажити політичну систему. Будуть від цього побічні ефекти? Звісно ж будуть. Але це потрібно зробити», – наголосив Арахамія.

Як повідомлялося, раніше Арахамія в програмі «HARD із Влащенко» на телеканалі ZIK зазначав, що «Слуга народу» до кінця травня оголосить імена кандидатів у мери міст від партії.