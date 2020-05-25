Юридична війна: Черниш розповів, як Росія "шиє" 300 злочинів українським військовим

Ексміністр з питань тимчасово окупованих територій, голова керівної ради Центру безпекових досліджень “СЕНСС” Вадим Черниш заявив, що розслідування Слідкомом РФ 300 злочинів, нібито вчинених українськими військовим на Сході України - це черговий приклад послідовних і злагоджених дій РФ для завдання Україні поразки.

Про це інформує пресслужба Центру безпекових досліджень “СЕНСС”.

«Це черговий приклад послідовних і злагоджених дій РФ, щоб завдати Україні поразки. Така робота ведеться вже багато років, ще у 2017 році я говорив про декілька сотень таких справ, що перебувають у Слідчому комітеті РФ. Сьогодні їх кількість зростає, робота активізується. Російська Федерація використовує ще більший набір засобів для досягнення своєї мети, що властиво для гібридних конфліктів – політичні, економічні, інформаційні, а в цій ситуації – і юридичні інструменти», - заявив Черниш.

Черниш заявив, що вважає такі дії РФ одним із методів ведення юридичної війни.

“Фахівці виділяють юридичні війни (lawfare) – сюди включають позови, заперечення проти них, створення доказової бази на майбутнє. Сюди ж відносяться і санкції. Сьогодні Росія заявляє, що має вже 300 кримінальних справ, порушених щодо дій українських військових на сході України, звісно ми їх не бачимо, бо вони в Слідчому комітеті Росії. Але, враховуючи те, що було в Югославії й на Кавказі, Україна має зрозуміти, як ситуація може розвиватись у майбутньому”. – зазначив ексміністр.

Він також наголосив на важливості діяльності відповідних органів влади України по встановленню осіб, які вчинили воєнні злочини на Донбасі, а також необхідності вивчення міжнародного досвіду щодо розслідування та покарання за такі злочини.

Черниш зазначив, що, враховуючи досвід конфліктів останніх 50 років, і Україна колись прийде до амністії, «яку зараз ще важко сприймають у нашому суспільстві».

«Колись ми все-таки будемо розділяти людей, які не вчиняли злочинів проти держави Україна, не вбивали українських військових і цивільних. Але колись в міжнародних судових установах, що розслідуватимуть воєнні злочини на сході України, наша держава надасть докази вчинення таких злочинів, які доводять вину не просто РФ в цілому, а конкретних персоналій – ватажків окупаційних адміністрацій і причетних до окупації частини Донбасу осіб», - уточнив він.

Черниш зазначив, що всі попередні роки і наразі, і в майбутньому держава має вживати всіх заходів, щоб встановити, хто і які злочини вчинив на сході України.

«Сподіваюся, у нас буде зібрана велика доказова база. Для цього є відповідальні органи. У відповідь Росія надасть свої кримінальні справи, про які вже відкрито заявила. І тоді буде “розмова” на міжнародному рівні. Тож маємо бути до неї готові», - уточнив Черниш.

Як приклад він навів конфлікти на території колишньої Югославії, які закінчились 20 років назад, але і досі, за його словами, розслідуються справи по хорватських, сербських, боснійських військовослужбовцях.

«Коли ці країни вступають або хочуть вступити в Євросоюз, умовою вступу стає розслідування злочинів, які були під час тієї війни. З огляду на довгострокову перспективу владі нашої країни також потрібно дивитися, що було в інших конфліктних зонах, оскільки правильне планування може допомогти не втратити цей час і можливості для формування нашої власної доказової бази злочинів РФ на Донбасі, а також використання інших інструментів для отримання переваг, в тому числі, і в юридичній площині” – підкреслив голова керівної ради “СЕНСС”.

Окрім цього, Черниш нагадав, що у 2019 році, коли він очолював Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО, був розроблений посібник зі збору доказів для Міжнародного Кримінального Суду, і його подальше поширення серед громадських організацій та інших зацікавлених осіб і використання може допомогти правоохоронним органам та в майбутньому в міжнародних судових установах.

Як повідомлялося, 24 травня Слідком РФ повідомив, що розслідує 300 злочинів нібито вчинених українськими військовими на сході України.